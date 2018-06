Pagani, le gettò benzina sui vestiti per darle fuoco: arriva la condanna bis

Arriva la condanna anche in Appello, presso il tribunale di Salerno, per M.M. , 28enne volto noto residente a Pagani, accusato di stalking e tentato omicidio. Dai quattro anni in primo grado, i giudici l'hanno ridotta ora a 3 anni e 5