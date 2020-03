Da Bergamo a Pagani per la chiusura della scuola, la sua famiglia va in quarantena

Il figlio era ritornato da Bergamo, poi l'intera famiglia era stata messa in quarantena, secondo quanto previsto dalla legge. Dopo alcune segnalazioni, i vigili hanno accertato la condotto del nucleo familiare, rassicurando alcune persone che avevano più volte segnalato la condizione di quella famiglia.

Il fatto

L'uomo era rientrato da Bergamo qualche giorno fa, dopo la chiusura della scuola dove era impiegato. Non presentava sintomi e con se aveva l'autocertificazione compilata, ma con un modulo antecedente a quello del 17 marzo scorso. Le segnalazioni ai vigili sono giunte da alcuni residenti, in via Tramontano, con le quali era stato riferito che alcuni componenti di quella famiglia erano usciti a fare la spesa. O ancora, che il ragazzo si era intrattenuto nel parco residenziale di casa. Il comando ha poi precisato che nessuno della famiglia ha assunto atteggiamenti irrispettosi per la salute pubblica. Nessuno di loro presentava condizioni di salute precarie, ma dovranno restare obbligatoriamente in isolamento, per quattordici giorni.