Blitz della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore all’interno di un circolo ricreativo di Pagani, dove hanno rinvenuto sigarette di contrabbando. Numerosi pacchetti di “bionde” erano pronti per essere messi in vendita. Tutta la merce è stata sequestrata, mentre il titolare segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per essere multato.