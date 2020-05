"Mi hanno rapinato dello zaino", ma lo aveva solo dimenticato: condannato per decreto

Dimentica lo zaino in stazione, ma denuncia di essere stato vittima di una rapina. Condanna per decreto penale - una sanzione di 9000 euro - per un giovane di Pagani, militare dell'esercito, denunciato a febbraio scorso per simulazione di reato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

L'uomo aveva denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato dello zaino, per mano di due persone, coperte in volto in stazione, a Pagani. Le indagini hanno però dimostrato il contrario, con l'uomo che in realtà aveva dimenticato l'oggetto su di una panchina, dopo essere salito sul treno che lo aveva portato in una città del Nord. L'uomo è stato condannato con la formula del decreto, che sostituisce la pena detentiva, vista la tenuità del fatto. In caso di opposizione, per lui scatterà il processo