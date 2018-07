Pagani, ladro seriale di formaggio e champagne: lo attende il processo

Rubò champagne e formaggio, ora sarà processato. Il protagonista è un 49enne di San Valentino Torio, G.N. , arrestato dopo tre furti in un supermercato, spinto probabilmente dalla necessità di mangiare, oltre che da una raffinatezza di gusti non indifferente. Recidivo e noto alle forze dell’ordine, in tre occasioni – il 22, 24 e 28 maggio scorso – era entrato in un supermercato Lidl a Pagani, facendo razzia di prodotti. Nello specifico, tre confezioni di formaggio il primo giorno, altre tre il secondo, fino ad una bottiglia di champagna il terzo giorno. Tutta merce nascosta all’interno dei propri indumenti. A denunciarlo fu la titolare dell’attività, che visionò le immagini di videosorveglianza con contestuale invio ai carabinieri. Per il 49enne ora ci sarà il processo in sede monocratica, al tribunale di Nocera Inferiore