Pagani, ladri senza pietà: rubati in chiesa i soldi del sorteggio di Natale

Un nuovo furto consumato nella chiesa Madonna di Fatima di Pagani, ubicata nella zona periferica della città. Una banda di ladri, tra venerdì e sabato notte, ha fatto irruzione nella struttura, portando via il ricavato dei blocchetti del sorteggio di Natale. Il bottino ammonterebbe a circa 400 euro. I malfattori sarebbero entrati dal retro dopo aver forzato le inferriate. A commentare l'episodio il consigliere comunale Pietro Sessa: "Non ci sono parole per definire un gesto di tale gravità. È come se fossero entrati nelle nostre case, nelle case di ognuno di noi. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla Parrocchia e a don Antonio. Abbiamo massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, che stanno facendo del loro meglio, mentre restiamo in attesa del supporto e delle azioni dell’assessore al ramo”.