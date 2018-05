Pagani, ladri in azione in ospedale tra i letti dei pazienti

L'ospedale "Andrea Tortora" di Pagani nel mirino dei ladri. Negli ultimi giorni, due gli episodi finiti all'attenzione delle forze dell'ordine. Il primo riguarda un tentato furto all’interno del reparto di genetica molecolare.

Intrusione tra i pazienti a letto

Ignoti hanno forzato la porta che dava ai depositi utilizzati per conservare il materiale d’uso. La banda probabilmente cercava di entrare all'interno del reparto, dove sono presenti macchine e attrezzature di un certo valore. Il secondo episodio, invece, è accaduto al terzo piano. Probabilmente la stessa banda è entrata nelle stanze dedicate ai lavoratori delle ditte di pulizia e logistica. Da qui, scoperti dagli infermieri, i malviventi sono fuggiti utilizzando la scala antincendio. A rischio della propria incolumità. Giunti al secondo piano, hanno sfondato la porta antipanico del reparto di chirurgia oncologica, entrando in una stanza dove c’erano due pazienti che dormivano, a seguito di un'operazione. I ladri hanno cercato di rubare all’interno degli armadietti in uso ai pazienti, ma una delle degenti si è svegliata e ha cominciato ad urlare attirando l’attenzione degli infermieri. Sugli episodi indagano i carabinieri