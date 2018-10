Pagani, acciuffati dopo furto in due scuole: sospetti su altri colpi

Finiscono in manette due uomini accusati di aver commesso furti presso alcune scuole dell'Agro nocerino. Sono due giovani pregiudicati di Pagani, che domani mattina compariranno davanti al tribunale di Nocera Inferiore, per il rito per direttissima. Sono stati arrestati dai carabinieri di Pagani, dopo aver consumato un nuovo colpo.

La cattura

I due erano riusciti ad entrare in una scuola di Sant'Egidio del Monte Albino e poi in una scuola di Angri, rubando materiale didattico. Poi avevano piazzato tutto in auto. Ad arrestati i carabinieri di Pagani agli ordini del tenente Simone Cannitelli e gli uomini del nucleo operativo di Nocera Inferiore. Le indagini però non sono concluse: i due sono sospettati di aver commesso anche altri furti, come quelli nel cimitero di Pagani e in un asilo di Nocera Inferiore, dove sono stati sottratti 10 euro da un salvadanaio per bambini.