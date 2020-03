Pagani, tenta di portare via un carro attrezzi con sopra un'auto: giovane denunciato

Aveva tentato di rubare un carro attrezzi, con sopra un'auto, dopo essersi intrufolato in una concessionaria in via Mangioni. E' stato denunciato a piede libero per tentato furto, un ragazzo di 21 anni, di Pagani, sorpreso la sera scorsa mentre cercava di mettere in moto un carro attrezzi con sopra un'automobile. I militari lo hanno poi denunciato anche per violazione dei provvedimenti dell'autorità, in quanto trovato in strada senza alcun motivo o giustificazione, ma anzi, nell'intento di compiere un reato.

