Pagani, insegnante muore dopo venti giorni di ricovero in ospedale

Muore dopo venti giorni aver effettuato un intervento: sgomento e dolore per la scomparsa di Vittoria Laudisio, insegnante dell'istituto Rodari, a Pagani, deceduta ieri all'ospedale di Nocera Inferiore. La donna era stata ricoverata per una pancreatite acuta, dopo aver accusato forti dolori addominali. Da lì la decisione di un intervento in chirurgia, un'endoscopia in Rcp, ovvero una tecnica invadente che mira a trattare alcune particolari malattie. Dopo l'intervento le sue condizioni sarebbero però peggiorate, spingendo i medici ad un secondo intervento. La paziente sarebbe poi stata trasferita in Rianimazione, per venti giorni circa, fino al decesso. Dopo il primo intervento, la pancreatite iniziale sarebbe peggiorata, arrivando fino a complicazioni polmonari. La notizia dellascomparsa della donna nella giornata di ieri ha provocato reazioni di forte dispiacere nella comunità paganese, in particolare tra i tanti che conoscevano la donna. Numerosi i messaggi di dolore e vicinanza inviati alla famiglia. La donna lascia un marito e tre figli. La vicenda potrebbe approdare anche in procura: la famiglia starebbe valutando l'ipotesi di sporgere denuncia. le condizioni della donna erano risultate complicate sin dal primo giorno di ricovero, avvenuto poco dopo la festa della Madonna delle Galline. Oggi, intanto, l'ultimo saluto