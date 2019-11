Tentò di strappare la borsa ad una donna a Pagani, arriva la custodia in carcere

Era stato denunciato per un tentativo di scippo: aveva provato a strappare la borsa dall'auto di una donna, tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino. La resistenza della vittima lo aveva poi fatto desistere. I carabinieri lo avevano poi identificato e denunciato a piede libero. Giorni fa, è arrivata la misura della custodia in carcere, su decisione del tribunale di Nocera Inferiore. L'uomo, M.S. , di 34 anni, residente a Nocera, ha precedenti per reati contro il patrimonio. L'accusa per lui è di tentata rapina impropria. I fatti risalgono al 31 ottobre scorso.