Pagani, partiti i lavori lungo la Strada Provinciale 328

Sono iniziati oggi i lavori in via Corallo, sulla Strada Provinciale 328 che ricade nel Comune di Pagani. “Ovviamente si andranno a sistemare alcuni tratti più dissestati - afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese - su una arteria che davvero ne ha bisogno. Si tratta di un intervento già programmato da molto tempo, addirittura da quando ero consigliere provinciale".

I fondi

Strianese parla dei finanziamenti ricevuti ed elogia la Regione: "Fatta la perizia, abbiamo dovuto trovare i fondi e poi appaltare le opere nell'ambito dell'accordo quadro dell'Agro Nocerino Sarnese. Per questo ringraziamo la Giunta Regionale e in particolare il presidente Vincenzo De Luca, che riesce a dare concretezza alle misure a sostegno della viabilità e della sicurezza stradale anche in termini di manutenzione ordinaria.”