Pagani, 26enne morto dopo incidente stradale: la procura indaga 9 medici

Sulla morte di Luciano Manzella, il 26enne di Pagani morto dopo cinque giorni di agonia per via di un incidente stradale, la procura di Nocera Inferiore ha aperto formalmente un’inchiesta. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Roberto Lenza. I medici indagati sono 9. I risultati dell'autopsia, svolta ieri mattina, si avranno entro novanta giorni. La famiglia avrebbe contestato mancanza di cure adeguate, soprattutto su di un'infezione sopraggiunta all'ultimo giorno di ricovero.

L'incidente

Sposato e con due figli, il ragazzo era caduto dalla sua moto due weekend fa, in via Antonio Esposito Ferraioli, a Pagani. Tra le ipotesi, l’impatto del tutto involontario con un paletto in legno, presente lungo la strada. Dopo cinque giorni di rianimazione, aveva esalato l’ultimo respiro. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo non avrebbe indossato il casco. Una circostanza che andrà valutata. Un primo intervento sul posto fu effettuato dai vigili urbani, poi il lavoro investigativo passò ai carabinieri. La causa del decesso va chiarita, con la procura che attende i risultati dell’autopsia. Andranno chiarite anche le tipologie di cure alle quali il giovane padre è stato sottoposto. In ospedale era giunto con diverse fratture e traumi al volto e agli arti inferiori. Le condizioni erano poi velocemente peggiorate, fino al decesso. Manzella era caduto non lontano da casa, mentre era in sella ad una moto che gli era stata consegnata qualche ora prima. Il lavoro investigativo è appena agli inizi e sarà completato solo con i risultati dell’esame autoptico.