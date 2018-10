Pagani, dipendente malato fa "ritardare" una proposta di matrimonio

Manca il dipendente comunale e la promessa di matrimonio salta. Per due ore. E' quanto capitato ad una giovane coppia di Pagani. Lui 38 anni e lei 28, giorni fa si erano recati al comune per mettere nero su bianco il primo passo per il loro sogno, il matrimonio. Con loro anche parenti e amici, ma qualcosa è andato storto. Intorno alle 11,30, nell'ufficio preposto per formalizzare l'atto, i due non hanno trovato nessun dipendente. Nonostante la prenotazione effettuata regolarmente. Il dipendente addetto era assente per malattia però, con regolare permesso. La promessa di matrimonio è stata, dopo qualche ora, formalizzata dal sindaco, nelle vesti di ufficiale di Stato Civile