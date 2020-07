Tocca il sedere al suo medico, ragazzo di Pagani rischia processo per violenza sessuale

Tocca il sedere alla sua psicoterapeuta, poi tenta di baciarla. Un ragazzo di 29 anni rischia il processo per violenza sessuale. E' quanto ha richiesto la Procura di Nocera Inferiore, per fatti accaduti il 3 settembre del 2019. Il ragazzo, dopo essere stato denunciato dalla donna, con i fatti avvenuti all'interno del suo studio, ora dovrà comparire dinanzi al gip in udienza preliminare, prima di un eventuale dibattimento

