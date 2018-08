Si sente male dopo una puntura, viene operato e dimesso: morto 47enne

Nuovo presunto caso di malasanità in provincia di Salerno. Un 47enne di Pagani, F.A le sue iniziali, è deceduto lo scorso venerdì all’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno. Aperta un’inchiesta.

Il dramma

L’odissea del 47enne - riporta Il Mattino - inizia domenica quando gli viene fatta una puntura per alleviare la sofferenza del mal di schiena. Soltanto che, in poco tempo, gli si gonfia sia il gluteo destro che una gamba. Per questo viene condotto all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’è sottoposto ad un intervento per la rimozione del pus formatosi a seguito di un ascesso. Il giorno successivo i medici lo dimettono. Solo che mercoledì mattina, oltre ai soliti gonfiori, inizia a sentire forti dolori all’addome. E così si reca nuovamente al nosocomio nocerino. Ma i medici lo avrebbero tranquillizzato e lo rimandano a casa. Con il passare delle ore, però, le sue condizioni di salute peggiorano. I familiari, spaventati, chiamano un’ambulanza che prima lo conduce nuovamente all’ospedale di Nocera Inferiore e poi a quello di Sarno, dove, alle 7 di venerdì, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco. I familiari del 47enne, avvolti dal dolore, hanno presentato denuncia ai carabinieri di Sarno. Nelle prossime ore la Procura di Nocera Inferiore dovrebbe dare il via libera all’autopsia per fare luce sulle responsabilità del decesso.