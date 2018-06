Pagani, muore dopo un volo dal sesto piano di casa

Una tragedia quella avvenuta questa mattina in via Santa Chiara, al confine tra Pagani e Nocera Inferiore. Un uomo, poco più di 40enne, è precipitato dal sesto piano della sua abitazione. Si trovava sul balcone. A nulla è valso l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza, giunte entrambe sul posto nel giro di un paio di minuti. L'uomo lavorava come parrucchiere. Sconosciute, al momento, le ragioni del gesto. Sull'episodio indagano i carabinieri che non escludono un incidente o un gesto volontario