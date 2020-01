Pagani, colto da malore muore in strada: la procura apre un'indagine

Muore a 60 anni, in strada, colpito da malore. La procura avvia un'indagine per scoprire le cause, ma soprattutto, per verificare se le due visite effettuate il giorno prima e poi quello seguente, presso gli ospedali di Nocera Inferiore e Pagani, siano state fatte nel rispetto dei protocolli sanitari. Sullo sfondo, la morte di R.M. , 60enne paganese, deceduto sabato scorso, in strada, mentre si trovava seduto su delle scale. I medici indagati sono due.

L'indagine

L'organo inquirente procede d'ufficio, non essendoci denunce sull'accaduto. L'uomo non aveva famiglia, ma avrebbe fatto due visite, al termine delle quali era stato poi dimesso, prima di essere colto da un malore. Si procede formalmente per omicidio colposo, con l'indagine che dovrà chiarire se siano stati rispettati tutti i passaggi del caso, nella fase dell'assistenza medica.