Nascondevano in casa la droga: nei guai due pregiudicati di Nocera e Pagani

Blitz, questa mattina, della polizia all’interno di un’abitazione di Nocera Superiore, dove risiede un pluripregiudicato di 54 anni, G.V le sue iniziali, originario di Pagani.

I controlli

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto un “panetto” di 102.7 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, materiale per il taglio e confezionamento in dosi della sostanza stupefacente e anche una pistola lanciarazzi. Inoltre sono stati sequestrati 80 euro, provento dello spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e rinchiuso nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di domani.

Sempre stamattina, durante un controllo effettuato nella casa di un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari, i poliziotti hanno rinvenuto due grammi di marijuana. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Salerno all’Ufficio di Sorveglianza per la violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto.