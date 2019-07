Blitz dei Nas all'ospedale di Pagani, prodotti scaduti e tecnici senza autorizzazione

Ispezione dei carabinieri del Nas, insieme al personale Asl nel reparto di Anatomia patologica dell’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani: trovato materiale scaduto. Al vaglio, vi sarebbero anche le posizioni di tecnici privi dell'iscrizione all'Albo, ma in servizio. A darne notizia la testata SalernoSanità

I controlli

I militari hanno posto sotto sequestro, nella giornata di ieri, trenta contenitori con all’interno campioni biologici in formalina, sprovvisti del numero di protocollo in accettazione dell’Unità Operativa. Inoltre, sono state rinvenute oltre 1000 confezioni di dispositivi medici diagnostici in vitro IVD, con validità scaduta. In una cella frigorifera, sono stati invece sequestrati alcuni Sieri concentrati scaduti di validità, mentre in un armadio, alcune confezioni di dispositivi IVD (metodo rapido per preparati citologici) avevano la data di validità scaduta. I Nas hanno poi identificato tecnici di laboratorio biomedico in servizio, ma senza essere in possesso della prescritta iscrizione all’Albo. Rischiano una denuncia a piede libero per esercizio abusivo della professione.