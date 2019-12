Resta bloccata in un parcheggio a Pagani, chiede aiuto attraverso i social

Resta bloccata in un parcheggio comunale e chiede aiuto sui social. E' accaduto a Pagani, qualche giorno fa, quando una donna è rimasta all'interno dell'area parcheggio di via Garibaldi, alle spalle della villa comunale, non potendo uscire. Una volta in auto ed inserito il gettone, ha notato che vi erano problemi nell'inserire l'oggetto. Forse per un'ostruzione o un guasto della stessa macchina. Ma la chiamata d'emergenza inoltrata alle autorità non ha sortito effetti, al punto da restare chiusa all'interno del parcheggio per almeno trenta minuti. Sprovvista del numero della polizia municipale, ha lanciato un messaggio d'aiuto attraverso Facebook. Solo dopo diversi minuti, la donna è riuscita ad uscire e tornare a casa.