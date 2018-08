Pagani, prodotti avariati nella sua dolceria: finisce a processo

Prodotti avariati e in pessime condizioni in una pasticceria: con le accuse di frode in commercio e violazione delle norme sulla corretta conservazione degli alimenti sarà processato S.F., originario di Pagani e residente a Nocera Inferiore, sorpreso da un controllo dei carabinieri del nucleo antisofisticazione di Salerno, intervenuti all’intemo del suo esercizio commerciale. L'attività svolgeva produzione e rivendita di cornetti e dolciumi vari. In particolare, dagli elementi raccolti durante l’ispezione, gli uomini del reparto speciale dell'Arma trovarono circa seicento chili di prodotti in cattivo stato di conservazione, con sudiciume presente, corpi estranei, di cui alcuni risultati scaduti di validità e del tutto privi di elementi necessari alla rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti adoperati per la fabbricazione