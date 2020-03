Pagani, rapina al centro commerciale "Pegaso": malviventi con la mascherina anti virus

Tre, forse quattro persone, ma i numeri sono ancora in via di identificazione, hanno commesso una rapina questa mattina, presso il centro commerciale Pegaso. Alcuni dei malviventi, indossavano le mascherine per proteggersi dal Coronavirus. Pare fossero vestiti da spazzini.

La dinamica

Dopo aver sequestrato un paio di dipendenti, sarebbero riusciti a farsi aprire la cassaforte, portando via il bottino. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Pagani insieme a quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Le indagini sono in corso, anche per chiarire e quantificare quanto i rapinatori avrebbero sottratto. Il colpo all'interno del negozio Conad.

In aggiornamento