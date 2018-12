Pagani, pistola modificata tenuta in casa: a processo un 24enne

A 24 anni aveva nascosto in casa una pistola a salve, di marca Mod calibro 8, con la canna modificata. Per questo finì agli arresti domiciliari il mese scorso, ma ora sarà processato dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura di Nocera Inferiore. Lui è un ragazzo di 24 anni di Pagani, che dovrà difendersi dalle accuse di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.

Le accuse

Il blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore scattò lo scorso 14 novembre, quando in un vano adiacente dell'abitazione del giovane, i militari trovarono una pistola a salve con la canna modificata, dunque in grado di poter esplodere "proiettili offensivi" con tanto di caricatore inserito senza colpi. Questi ultimi, erano tuttavia stipati sempre all'interno del domicilio: si trattava di 10 proiettili calibro 9 millimetri, parabellum e di un proiettile calibro 7,65. Tutti potenzialmente capaci di essere inseriti nella pistola e poi, di essere esplosi. Per il ragazzo è contestata anche la recidiva infra-quinquennale e il reato di ricettazione, in quanto il sospetto della procura è che il giovane imputato abbia acquistato l'arma da fuoco da altri, per poi custodirla o forse, solo per il desiderio di possedere un'arma da fuoco. Il processo, la cui procura ha chiesto in virtù dell'evidenza delle prove raccolte, potrà chiarire ora perchè quel ragazzo di 24 anni, in casa propria, possedesse una pistola modificata all'occasione per sparare.