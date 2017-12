Pagani, rapina un bar e poi sequestra un cliente

Notte di paura a Pagani quando intorno alle 2 di notte di ieri, un uomo avrebbe rapinato un noto bar, sequestrando anche un malcapitato avventore sotto la minaccia di una pistola. Secondo le testimonianze raccolte, il malvivente avrebbe costretto il cassiere del bar a consegnargli l’incasso, prima di introdursi con forza nell’auto di un cliente fermatosi ad acquistare le sigarette. Con la pistola puntata, l'uomo avrebbe poi costretto il malcapitato a percorrere diverse strade di Pagani, prima di scendere dall’auto nella zona di via Salerno, da dove si sarebbe dileguato a piedi. Secondo le testimonianze, il rapinatore avrebbe agito a volto coperto. Sui fatti indagano i Carabinieri della Tenenza di Pagani, che però riferiscono che non vi è alcuna denuncia sull'accaduto. Il bar, invece, non è la prima volta che registra rapine o diventa preda di azioni criminali