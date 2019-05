Pagani, giovane rischia il processo per una rapina di 50 centesimi

Sarà il gip del tribunale di Nocera Inferiore a decidere se un ragazzo di 22 anni, residente a Pagani, dovrà subire un processo per una rapina di 50 centesimi.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, lo scorso 15 febbraio, si sarebbe introdotto all’interno di un’automobile, minacciando il proprietario e sostenendo di avere anche una pistola, per farsi consegnare del denar . Ma l’arma non è stata mai trovata. Il conducente non aveva denaro in tasca e, quindi, gli diede solo 50 centesimi. Lo stesso rapinatore, il 13 marzo, avrebbe minacciato, con un coltello, anche un pedone per ottenere il suo portafoglio con all’interno 100 euro. Determinanti, nelle indagini, le denunce e le testimonianze delle due vittime. Ora il 22enne paganese rischia il processo con rito immediato