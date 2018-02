Rapina in un centro "Snai" di Pagani: due banditi in fuga

Momenti di panico, questa mattina, a Pagani, dove due rapinatori hanno fatto irruzione all’interno del centro scommesse “Snai” situato in via De Gasperi. Una volta all’interno si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse. Poi sono fuggiti via. E’ la terza volta, in un anno, che l’agenzia viene preso di mira dai banditi. Su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine.