Pagani, rapinò due persone nello stesso giorno: condannato a 3 anni di carcere

E' stato condannato a 3 anni di reclusione un uomo di Pagani, che nel 2019 commise due rapine a danno di altrettante persone. Nel primo caso, intrufolandosi nell'auto di un ragazzo, nel bel mezzo del traffico, intimandogli la consegna del denaro dietro minaccia di un'arma mai estratta. Nel secondo caso, invece, l'uomo minacciò con un coltello un ragazzo per strada, costretto a consegnare il proprio portafoglio.

Le testimonianze

Entrambi, prima della chiusura del dibattimento, hanno confermato l’individuazione fotografica in aula, davanti ai giudici della sezione penale del tribunale di Nocera Inferiore. Nel primo caso, la vittima, un ragazzo, era in auto mentre tornava da casa dei nonni, quando si ritrovò il rapinatore in auto, col gesto di destrezza consumato approfittando di una fila di traffico. A quel punto, erano arrivate le minacce e le richieste di denaro, con gesti che facevano pensare ad un’arma. «Era a volto scoperto, portava un cappellino. Lo conoscevo di vista, lo avevo incrociato da quelle parti. Una volta entrato di colpo nella macchina ha cominciato a minacciarmi. Voleva del denaro e continuava a toccarsi le tasche, come a mostrare di avere un’arma, un oggetto. Lo conoscevo di vista, non immaginavo mai che potesse fare una cosa del genere». Il secondo teste era a piedi, camminava nella stessa zona, senza testimoni. «In quel momento per strada ero solo, non c’era nessuno, io tornavo a casa dopo essere stato con degli amici quando questo ragazzo vestito di scuro, con giubbotto e felpa, con un cappellino di lana e il volto scoperto, mi avvicinò. Prima mi chiese l’ora, poi a un certo punto mi ha chiesto del denaro, tutto quello che avevo. Gli ho detto che non avevo niente ma mentre gli rispondevo, ha tirato fuori un coltello e me l’ha puntato alla gola. A quel punto ho tirato fuori il portafogli, lui me l’ha preso di mano con un gesto rapido ed è scappato. Ho provato a rincorrerlo, ma sono scivolato, così l’ho perso di vista». I due hanno poi indicato delle foto da due album mostrati dal tribunale, utilizzati durante le indagini dai carabinieri.