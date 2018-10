Pagani, rapinato concessionario del mercato: due banditi in fuga

Rapinato un concessionario del mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani. Il colpo questa mattina, per mano di due persone, che armate ed in sella ad una motocicletta, avrebbero aggredito la vittima individuata intorno alle 12. L'episodio in via Trotta, nei pressi di una banca, dove presumibilmente la vittima stava andando a depositare ciò che poi gli è stato sottratto con forza. I due banditi, armati, avrebbero prima minacciato e poi rapinato l'uomo. Il bottino comprende contanti ed assegni. I due sono poi fuggiti, in sella alla stessa moto. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza. Il bottino ammonterebbe a circa diecimila euro. Anche stavolta, così come in tempi recenti, la vittima è una persona che lavora presso il mercato ortofrutticolo. Settimane fa, era stato derubato un concessionario di diverse migliaia di euro. I ladri, in quel caso, erano penetrati all'interno dello stand, portando via il bottino. Ora un nuovo colpo. Non si esclude che dietro gli episodi possa esserci una regia. Le indagini sono in corso.