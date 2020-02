Pagani, si difende l'uomo indagato per la rapina all'imprenditore: "Non sono io"

Si è difeso M.C. , sostenendo di non essere lui il rapinatore che lo scorso dicembre, insieme ad un'altra persona, rapinò di 14.000 euro un imprenditore del mercato ortofrutticolo di Sant'Egidio del Monte Albino. Difeso dall'avvocato Angela Cisale, l'uomo ha fornito dettagli e indicazioni utili a ricostruire la sua ubicazione, durante l'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip del tribunale di Nocera Inferiore

L'indagine

I carabinieri di Pagani, intanto, proseguono le indagini per individuare anche il secondo uomo. Per ora, M.C. resta in carcere, in attesa di valutazioni da parte della procura e del gip. E' accusato di rapina aggravata e dell'uso di una mazza da baseball, mentre il complice avrebbe agito usando una pistola. Il fatto avvenne a dicembre scorso, in via Carlo Tramontano, a ridosso di un garage di proprietà della vittima. L'uomo sarebbe stato strattonato, spinto, poi costretto dietro minaccia a consegnare i soldi. M.C. sarebbe stato individuato attraverso una serie di attività investigative. I rapinatori sarebbero stati individuati proprio presso casa sua, con una serie di passaggi registrati durante le indagini dell'indagato.