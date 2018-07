Pagani, prova a rapinare tre minorenni sul treno poi gli offre un caffè

Affronterà il processo con l'accusa di rapina aggravata a danno di minorenni il 28enne F.I. , di Pagani, accusato di aver terrorizzato tre minori con uan siringa a bordo di un treno.

La rapina in treno

Secondo le indagini dei carabinieri, il ragazzo tenne in ostaggio tre ragazzini durante la corsa, sul treno, brandendo una siringa e intimando loro di consegnare il denaro e gli oggetti di valore. Poi si allontanò, dopo l'opposizione dei tre a non voler consegnare nulla in loro possesso. L'episodio avvenne su di un treno diretto a Salerno, da Pagani, nel mese di agosto 2015. Il giovane si avvicinò alle tre vittime predestinate, minacciando di consegnargli tutto quello che avevano in tasca. Ma i tre, facendosi coraggio, si rifiutarono di consegnare il denaro. A quel punto lo pseudo rapinatore, dopo essere tornato indietro, chiese ai ragazzi se avessero desiderio di prendere un caffè con lui. Circostanza che non gli evitò la denuncia, concretizzata quando il treno arrivò a destinazione.