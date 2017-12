Rapine in tutto l'Agro nocerino: arrestata banda della Uno Bianca

Avevano seminato il panico e la paura nelle feste natalizie, tra i comuni di Castel San Giorgio, San Marzano sul Sarno e Mercato San Severino. Lo avevano fatto con pistole giocattolo, con le quali avevano rapinato tre distributori di benzina. Ieri sono stati arrestati dai carabinieri di Pagani, agli ordini del tenente Angelo Chiantese. Sono C.R. e P.A. , due pregiudicati, accusati di rapina in concorso. A bordo di una Fiat Uno Bianca, dal 20 dicembre fino a pochi giorni fa, avevano commesso almeno tre rapine girando per l'Agro Nocerino e la Valle dell'Irno. Nella giornata di ieri, il Nucleo Investigativo carabinieri aveva intercettato una Uno Bianca per strada. Decidendo di seguirla, era giunto fino ad un distributore di benzina, dove l'auto si era fermata. Il posto interessato si trovava in via Nazionale, a Sant'Egidio del Monte Albino. Uno dei passeggeri era sceso dall'auto e impugnando una pistola, si era fatto consegnare l'incasso dal benzinaio. A quel punto i carabinieri sono partiti all'inseguimento dei due, che però erano riusciti a disperdersi e quindi, ad evitare un arresto sicuro. Ma i i militari li avevano già identificati - in virtù dei loro precedenti - e individuati nelle loro abitazioni in un secondo momento, arrestandoli entrambi in flagranza. La refurtiva è stata recuperata e consegnata alla vittima rapinata in precedenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per verificare se i due si siano macchiati anche di altri episodi criminali. L'auto sulla quale viaggiavano, invece, risultava rubata