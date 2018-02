Rapine in tutto l'Agro nocerino: a processo la banda della "Uno Bianca"

Vanno verso il processo i due paganesi R.C., 41 anni e A.P. 52, accusati di rapina in concorso e ricettazione. I due sono accusati di un colpo commesso lo scorso 29 dicembre 2017, ai danni del distributore di benzina Total Erg di Angri. Mentre uno dei due era restato a bordo di una Fiat Punto bianca, con la quale i due avevano già commesso altri colpi (le indagino sono in corso a riguardo), il secondo aveva materialmente commesso la rapina. Lo aveva fatto dietro minaccia di una pistola semiatuomatica, puntata contro l'impiegato del distributore di benzina. Il colpo fruttò 1200 euro, l'incasso della giornata. I carabinieri della tenenza di Pagani si lanciarono sulle tracce dei due, ma dopo un primo inseguimento la coppia era riuscita a fuggire. Tuttavia, grazie all'identificazione ottenuta grazie all'uso dei filmati di videosorveglianza, i due furono individuati e arrestati in flagranza. Sono sospettati di aver commesso altri colpi simili tra Pagani, Angri e Sant'Egidio. Ora andranno a processo dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura di Nocera Inferiore. La stessa auto utilizzata per i colpi era risultata essere oggetto di furto