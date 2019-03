Quattro rapine tra sale slot e bar a Pagani, condannato a 6 anni di carcere

Sei anni e sei mesi di carcere per A.N. , 48enne di Pagani, condannato per quattro rapine commesse tra febbraio e maggio scorso, tra sale slot e bar a Pagani.

I colpi

Per qualche commerciante era diventato un incubo: rapinò due volte delle sale scommesse, nel primo caso portando via 1500 euro e nel secondo, appena 20 euro. Poi prese di mira il bar "Babà", sempre a Pagani, minacciando il titolare, con una pistola nascosta nei pantaloni, di consegnare l’incasso. Se ne andò via con 200 euro. Fu poi la volta della "Biga", altro bar molto frequentato a Pagani, il cui titolare fu costretto a consegnare i soldi. L'uomo li prelevò dalla cassa e li diede al rapinatore per evitare guai peggiori. Lo stesso fece il socio di un altro punto Snai, costretto anch’egli a cedere una cifra in contanti dopo che il malvivente gli mostrò parte della pistola nascosta sotto la maglia. In un caso, una delle vittime fu colpita al volto per aver reagito. Le indagini dei carabinieri condussero alla sua identificazione e poi all’arresto. Due giorni fa, è arrivata la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore.