Si contendono lo stesso uomo, rissa tra due donne alla mensa dei poveri a Pagani

Momenti di tensione all’interno della mensa di “San Tommaso” a Pagani, dove due donne sono venute alle mani per colpa di un uomo, anche lui frequentatore del centro Caritas. Una di loro è incinta, mentre l’altra sotto cura di psicofarmaci.

La lite

Le due donne hanno prima iniziato una violenta discussione in quanto si contendono, da tempo, lo stesso uomo. Ma, in poco tempo, dalle parole si è passati ai fatti. Sono volati schiaffi e spintoni, per fortunata senza gravi conseguenze. Entrambe volevano che una delle due andasse via da li. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per placare gli animi. La signora in stato interessante è stata trasportata, comunque, in ospedale per l’agitazione.