Pagani, rissa notturna tra stranieri: ferito magrebino con cocci di bottiglia

Una rissa tra extracomunitari ha rotto la tranquillità a piazza Sant'Alfonso, a Pagani, venerdì notte. Uno dei feriti, un magrebino, è finito in ospedale con una prognosi di sette giorni. L'episodio intorno alle quattro di notte, con un gruppo di stranieri a darsele di santa ragione, qualcuno anche armato di cocci di bottiglia. La persona che ha avuto la peggio ha 30 anni: dopo la colluttazione è stato lasciato a terra, ferito. Alla base della scazzottata futili motivi o reazioni inconsulte causata dall'abuso di alcol. Sul posto è giunta un'ambulanza, allertata da qualche passante, che ha trasferito il ferito all'Umberto I di Nocera Inferiore. La città di Pagani torna al centro di un episodio di violenza, dopo la due giorni di blitz che la polizia di Nocera Inferiore aveva effettuato per prevenire fenomeni di criminalità e di spaccio di droga. L'episodio di venerdì sera porta alla ribalta l'urgenza di maggiori controlli e prevenzione su di un territorio difficile, come è quello di Pagani oramai da anni. Durante la festa della Madonna delle Galline, in un portone, qualcuno aveva esploso alcuni colpi di pistola in aria. Un episodio allarmante, passato sotto traccia, che sottolinea però l'urgenza di monitorare costantemente il territorio