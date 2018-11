Rissa tra giovani a Pagani, 25enne finisce in ospedale

Paura, nella tarda serata di ieri, in Piazza Sant’Alfonso a Pagani, dov’è andata in una violenta rissa, scoppiata per motivi ancora ignoti, nel corso della quale un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato.

I soccorsi

Ad assistere all'episodio anche alcuni residenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che avrebbero già identificato gli autori della rissa. La notizia ha fatto subito il giro della città.