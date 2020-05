Confine tra Pagani e Sant'Egidio: c'è il rischio "di danno patrimoniale"

«Possibili danni di carattere patrimoniale». Con questa motivazione i giudici del Tar di Salerno hanno fissato al 18 novembre l’udienza per decidere sulla centenaria questione dei confini tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. L’udienza celebrata il 22 aprile si era svolta da remoto. All’inizio di aprile il Tar non aveva rilevato «nessuna necessità di prendere una decisione, per carenza di interesse», riguardo alle valutazioni della Provincia, maturate a dicembre 2019.

Il merito del procedimento

La questione ora verrà affrontata nel merito: sarà il giudice amministrativo a mettere la parola fine sulla vicenda della strada contesa tra i comuni di Sant’Egidio Monte Albino e Pagani. Finora restava valida la valutazione presa a dicembre dalla Provincia. In precedenza il tribunale aveva respinto la domanda cautelare presentata dal comune di Pagani, il 26 marzo scorso, non ravvisando «alcun pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente», cioè per il Comune di Pagani. Nella delibera di consiglio provinciale numero 131 del 4 dicembre scorso erano stati legittimamente approvati, secondo il Tar, gli atti della Conferenza di servizi che modificava i confini tra il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ed il Comune di Pagani, con modifica delle relative circoscrizioni territoriali. Ora una nuova pronuncia: il protrarsi della contesa potrebbe causare danni di carattere patrimoniale, legati al gettito tributario che riguarda la strada di confini.