Elezioni a Pagani, Santino Desiderio (M5S) chiede confronto con gli altri candidati sindaco

Elezioni a Pagani, il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, Santino Desiderio, fa appello agli altri candidati sindaci per confrontarsi pubblicamente su programmi e ragioni in vista delle amministrative del 26 maggio.

“Chiedo un confronto con tutti i candidati a sindaco. Con regole chiare, tempi uguali e domande. L’incontro pubblico dovrà svolgersi davanti ai cittadini, con un gruppo di giornalisti, in un luogo da concordare, anche alla presenza dei canali televisivi e web. Si tratta di un momento necessario per la nostra comunità, più che mai bisognosa di un contraddittorio democratico. Ciascuno presenterà la propria proposta per amministrate Pagani, di fronte alla gente. Il mio spirito è questo, e sono pronto al confronto in qualunque momento.”