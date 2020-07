Pagani, convincono anziano a sborsare oltre 100mila euro: ora rischiano il processo

Sono accusati di circonvenzione di persone incapaci due fratelli di Sarno, che rischiano il processo secondo quanto richiesto dalla Procura di Nocera Inferiore, perchè avrebbero ingannato un anziano di Pagani, sottraendogli per circa sei anni la cifra di 110mila euro.

L'indagine

I due - secondo le accuse - avrebbero usato la scusa di difficoltà economiche e problemi giudiziari a loro carico, sottolineando più volte la richiesta di soldi. Poi, avrebbero convinto la vittima che fosse proprio lui ad avere problemi con la giustizia, riuscendo a spillargli altre somme di denaro. I soldi sarebbero stati prelevati di volta in volta dal conto corrente postale dell’uomo, presso un ufficio postale, a Nocera Inferiore, nel quartiere di Cicalesi. Fino a quando non partì la denuncia di uno dei parenti della vittima, che fece partire l'indagine dei carabinieri. I due indagati avrebbero abusato della "deficienza psichica" dell'anziano per convincerlo a sborsare denaro contante. La denuncia all’autorità giudiziaria fu fatta il 18 giugno del 2018. I due sono ora attesi dall'udienza preliminare