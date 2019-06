Nominato il nuovo amministratore unico della società Pagani Servizi

La Pagani Servizi ha un nuovo amministratore unico. Ieri sera, l'assemblea della società , su indicazione del socio unico comune di Pagani rappresentato dal sindaco Alberico Gambino ha proceduto alla nomina di amministratore unico di Francesco Toscano. Toscano che in passato ha già ricoperto il ruolo di assessore alle finanze subentra al dimissionario Carmine La Mura. “Ringrazio il sindaco che mi ha voluto nominare per la quarta volta in una figura apicale dell’amministrazione” sono state le parole di Toscano dopo la nomina.