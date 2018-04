Sito di stoccaggio a Pagani, assolto l'ex sindaco Alberico Gambino

Sono stati assolti i cinque indagati, tra politici e tecnici, processati per aver istituito una discarica quale sito di stoccaggio in una situazione di emergenza ambientale.

I dettagli

La sentenza è arrivata oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha escluso ogni responsabilità da parte dell’ex sindaco di Pagani ed attuale consigliere regionale Alberico Gambino, del suo ex vice sindaco Fabio Petrelli, dei tecnici comunali Enrico Giaquinto e Giovanni De Palma e dell’allora capo del Consorzio di bacino Salerno 1 Giuseppe Milite. Le accuse sono cadute perché gli interessati non sono ritenuti responsabili di quanto contestato. Le decisioni da loro prese furono adottate per "somma urgenza", visto che si paventava una emergenza riguardo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Secondo la Procura, invece, il sito individuato per stoccare i rifiuti non fu autorizzato dalla Regione.

Il commento

Particolarmente soddisfatto Gambino: