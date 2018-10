Rubinetti a secco a Pagani: ecco tutte le strade coinvolte

A partire dalle ore 22 del 26 ottobre alle 6 del giorno 27 ottobre sarà sospesa l’erogazione idrica per l’esecuzione di lavori programmati in diverse strade del comune di Pagani.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via De Gasperi e traverse, Via Taurano, Via Filettine incrocio con Via Madonna di Fatima, Via Romana, parte di Via Cesarano, Via Verdi, Via Amendola, Via Cauciello, Via Trieste, Via Matteotti, Via Campitiello, Via Olivella, Via Sant’Anna, Via Barbazzano, Via Sant’Erasmo, Via San Francesco. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente nel corso delle ore successive. Inizialmente l’acqua sarà torbida. Per questo si consiglia lasciarla scorrere per alcuni minuti.