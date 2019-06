Rubinetti a secco a Pagani: tutte le strade coinvolte

Disagi in vista per migliaia di famiglie residenti nel comune di Pagani. Lunedì 1 luglio, dalle 9.30 alle 14, verrà sospesa l’erogazione idrica – comunica la società Gori – in via Vicinale Macinanti, Contrada Criscuolo, Traversa di via Taurano, via Criscuolo, via Quarto San Marzano, via Madonna di Fatima, via Lamioni e relative traverse. Per altre informazioni rivolgersi alla Gori.