Lavori alla condotta idrica: disagi in vista nelle strade di Pagani

Disagi in vista per gli abitanti di Pagani. Per consentire la manutenzione degli impianti idrici “finalizzata al miglioramento del servizio”, la Gori comunica che sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 9 alle 15 di lunedì 22 giugno 2020.

Le strade

Rubinetti a secco, dunque, in Via Barbato, Via Sportelli, Via Ferrante, Via Mangiaverri, Via Aufiero, Via Montalbino, Via Zito, Via Torre, Via Genova, Traversa Torre, Via Garibaldi, Via Perone, Via Nocelle, Via Marrazzo, Via Foscolo, Via Bari, Via Amalfi, Via Giuseppe Mazzini. Sarà attivo il servizio idrico sostitutivo con autobotte in Via Roma (altezza Piazza On. Giorgio Almirante), per tutta la durata della sospensione.

L’avviso