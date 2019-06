Pagani, affidato ai servizi sociali, viene beccato a spacciare: va a processo

Dovrà difendersi in un processo un uomo che, insieme ad una seconda persona, rischia il processo come chiesto dalla Procura di Nocera Inferiore. Ben dodici i capi d’accusa contestati dal pm tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019 al termine di una lunga indagine portata avanti con intercettazioni e appostamenti.

Le accuse

Il primo, in particolare, mentre era stato sottoposto ad affidamento ai servizi sociali (in alternativa al carcere) è stato sorpreso più volte mentre spacciava droga in strada a Pagani. L’altro uomo, anche lui noto alle forze dell’ordine, è accusato dello stesso reato. Entrambi, al termine dell’inchiesta, sono stati mandati a processo con il rito immediato.