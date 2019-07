Spari contro un pregiudicato a Pagani: torna libero uno dei fratelli arrestati

E’ stato scarcerato uno dei due fratelli paganesi che, lo scorso weekend, sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma.

L'interrogatorio

Nel corso dell’interrogatorio i due hanno raccontato al giudice che l’aggressione sarebbe scaturita da vecchi rancori mai sopiti tra loro e la vittima. Non solo ma dichiarato che il giovane, anche quella sera, li avrebbe continuamente provocati. E per questo sarebbe scoppiato l’ennesimo litigio poi sfociato nella sparatoria. Il gip, dopo aver ascoltato la loro testimonianza, ha liberato uno dei fratelli, mentre l’altro resterà in carcere, anche se l’avvocato difensore è pronto a presentare ricorso al Tribunale del Riesame.

La dinamica

I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì quando i due fratelli incontrano il pregiudicato con il quale iniziano una discussione per futili motivi. Poi la lite si è inasprita e dalle parole si è passati alle mani. Ad un certo punto, però, i due uomini sono andati via facendo intendere che la questione rimaneva comunque aperta. E così sono ritornati a casa per prendere una pistola e successivamente sono tornati in via Torre dove hanno sparato ben quattro colpi contro il 25enne che, però, è riuscito a schivarli. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, sono risaliti all’identità dei due fratelli che, quindi, sono stati ammanettati.