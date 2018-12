Pagani, esce fuori al balcone e spara per strada: arrestato pregiudicato

Un uomo ha sparato con una pistola dal balcone di casa sua. E' accaduto questa mattina, a Pagani, in via De Gasperi. Alcuni proiettili, esplosi dal secondo piano di una palazzina, sono finiti su alcune auto in transito.

Il fatto

A risultare danneggiata una Fiat Punto in sosta, lungo la strada. Al suo interno non c'era nessuno, ma il finestrino del lato guida è andato distrutto. Il rumore degli spari ha allertato i residenti, che hanno sollecitato l'intervento dei carabinieri agli ordini del tenente Simone Cannatelli, che giunti sul posto hanno arrestato l'uomo. Si tratta di P.A. , con precedenti, ora trasferito nel carcere di Fuorni. Non sarebbe nuovo ad episodi simili, ma il soggetto avrebbe esploso quei proiettili in stato di alterazione psico fisica. Nel mirino sarebbero finiti anche alcuni operatori ecologici, che lavoravano per strada.

