Pagani, sparò più volte al fratello: arrestato dopo 17 giorni di fuga

E' stato arrestato dopo 17 giorni di fuga A.P. , l'uomo che il 17 febbraio scorso in via Trento sparò diversi colpi di pistola verso il fratello. Un diverbio generato per futili motivi, di natura prettamente economica, che solo per un caso fortuito non si trasformò in tragedia. Ieri però la sua fuga è finita, con le indagini condotte dalla Procura di Nocera Inferiore e il lavoro sul campo della sezione investigativa dei carabinieri di Pagani, guidati dal tenente Angelo Chiantese. L’uomo si trovava in una zona da lui stesso frequentata abitualmente. Alla vista dei carabinieri ha provato a fuggire, ma senza successo. Su di lui pendeva una richiesta d’arresto firmata dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, con le accuse di tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico. I fatti riportano a quel 17 febbraio, a Pagani, in via Trento. Un rapporto, quello tra i due fratelli, burrascoso e caratterizzato in passato da diversi litigi. Quel giorno l’ennesimo, cominciato prima con una discussione e poi degenerato in un inseguimento. L'uomo ha diversi precedenti, oltre a essere segnalato come soggetto con problemi di tossicodipendenza. I due stavano discutendo di soldi. La persona finita in carcere pretendeva contante dalla famiglia e l’altro fratello si sarebbe opposto, scatenando la reazione di fuoco dell’altro. La vittima rimase ferita alle gambe e se la cavò con diversi giorni di prognosi, dopo il trasferimento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal giudice