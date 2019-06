Litigano con un giovane e poi tentano di ucciderlo: arrestati due fratelli a Pagani

Litigano con un uomo e poi provano ad ucciderlo. Per questo, nelle ultime ore, due incensurati di Pagani, di 35 e 40 anni, sono stati arrestati con le seguenti accuse: tentato omicidio, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi.

La dinamica

I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì quando - riporta Il Mattino - i due fratelli incontrano un pregiudicato di 25 anni con il quale iniziano una discussione per futili motivi. Poi la lite si è inasprita e dalle parole si sarebbe passati alle mani. Ad un certo punto, però, i due uomini sono andati via facendo intendere che la questione rimaneva comunque aperta. E così sono ritornati a casa per prendere una pistola e successivamente sono tornati in via Torre dove hanno sparato ben quattro colpi contro il 25enne che, senza non poche difficoltà, è riuscito a schivarli. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, sono risaliti all’identità dei due fratelli che, quindi, sono stati ammanettati. La pistola, rinvenuta nella loro abitazione, è stata posta sotto sequestro.